女優浜辺美波（25）が、26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。高校時代のおきてを語った。芸能人が多く通うことで知られる堀越高校出身の浜辺は、自身のモテ期について聞かれると「高校が堀越で、恋愛禁止なんですよ」と学校のおきてを説明。続けて「見つかったカップルずついなくなっていくので。退学なんです」と処分を明かしスタジオをどよめかせた。ネプチューン堀内健が「そういう人いっぱいいた？