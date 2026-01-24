化粧水・乳液市場19年連続売上NO.1※1、スキンケア市場19年連続売上No.1※2 のエイジングケアブランド「エリクシール」は2月21日、美白＆エイジングケア化粧水・乳液「エリクシール ブライトニングローションしっとりタイプ ca」ほか【全9品】を発売します。エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと◆エリクシールは1983年の誕生以来、最新のコラーゲンサイエン