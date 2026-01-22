中国メディアの環球時報は20日、中国の団体観光客に対する韓国側のビザ免除措置を受け、中国人観光客のクルーズ船による訪韓規模が大幅に拡大していると伝えた。記事は韓国メディアの報道を基にしたもので、中国からのクルーズ船の今年の釜山港への寄港予定は173回に上る。8回だった昨年の約22倍の規模となり、韓国海洋水産部は19日に寄港ラッシュへの対応に向けた対策会議を釜山港で開いた。会議では、クルーズ客の通関効率と受け