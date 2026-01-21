各地で雪の影響が予想される中、物流各社が配達遅延の見込みを公表しました。ヤマト運輸は、大雪の影響で荷物の配達が大幅に遅れる可能性があると発表しています。21日午後3時時点で京都府の一部地域や、石川県、福井県、長野県富山県新潟県青森県秋田県岩手県を発着する荷物の配達が対象です。また、すでに北海道では、江別市、登別市、室蘭市などの一部地域で配達の遅れが生じているということです。佐川急便も、北海