熊本県の阿蘇中岳付近で、3人が乗っていた遊覧ヘリコプターの行方が分からなくなっています。警察によりますと、この遊覧ヘリの機体の一部が火口内の斜面で見つかったということです。20日午前11時ごろに阿蘇市の観光施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」を出発し、阿蘇中岳火口付近に向かった遊覧ヘリが約10分後の到着時刻に戻ってこなかったということです。県警や消防、自衛隊が捜索していたところ、県警のヘリが火口内の斜面で機