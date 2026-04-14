卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、英ロンドン）に臨む日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。初出場の１８歳・面手凛（めんで・りん、日本生命）は「緊張もしているけど、楽しみな気持ちが大きい。世界卓球はこれまで画面上でしか見たことがなかったので、いろんな学びを得たい」と気持ちを高めた。２月の選考会を経て手にした大舞台への切符を成長につなげる。今春に岡山・山陽学園高を卒業し、日本生命に入社した