あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……水瓶座心の中で温めてきたことがあるなら、その夢の第一歩を踏み出す絶好の日です。「これを伝えたら、どう思われるかな…」と迷う必要はありません。自信を持って周りの人に話してみましょう。あなたの熱意はきっと周りの心を動かし、理解を得られるはず。★第2位……双子