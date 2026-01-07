友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は厄介な男友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ナナミの男友だち・翔太は女の子から連絡が絶えずにくるモテ男子。そんな彼に疑問を抱いていると、「俺メンヘラホイホイなんだよね」と言い出して……？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター Ray WEB編