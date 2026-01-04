セザンヌ化粧品から、短いまつ毛でもぱっちり“美ロング”が叶う「セザンヌ ロングブーストマスカラ」と、濃淡5色で頬と目元の統一感ある仕上がりが叶う「セザンヌ フェイスアイパレット」の新色が2026年2月上旬に先行発売されます。軽い仕上がりと、美しさを引き出す絶妙カラーが特徴の2アイテムは、デイリーに使いやすく、春のメイクを上品にアップデートしてくれるラインナップ。新生活を迎える時期に