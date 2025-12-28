この記事をまとめると ■オーストラリアにてスズキ・フロンクスの衝突試験で不具合が確認され最低評価となった ■日本のJNCAPでは同条件の試験でも問題は発生せず比較的高い評価を得ている ■今後の公式説明が注目されるところだ 市場によって安全性能の評価基準は異なる 新車の安全性能を評価する基準として、「NCAP」（New Car Assessment Program）というプログラムがある。日本ではJNCAP、欧州ではEuro NCAPというように、市