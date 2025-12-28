東京都荒川区西日暮里に位置する「夕やけだんだん」。谷中銀座商店街へと続く階段から眺める美しい夕景と、情緒あるたたずまいで知られる、都内屈指の観光スポットだ。 11月下旬、この場所がSNSで大きな注目を集めた。階段のそばに建設中のマンションによって、これまで親しまれてきた夕焼けの眺望が遮られつつあるからだ。ネット上では「あんなにきれいだった夕焼けが見えなくなるのは寂しい」と惜しむ声が相次いでいる。 しか