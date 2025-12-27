Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¹¹Ô¤äµ¢¾Ê¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹´üµÙ¤ß¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Å»ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤Ç¤­¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¹Ô°Ù¤ä¡¢¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÃ«Ä®¥«¥ê¥¹¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë