赤の上手な着方「赤が似合う服」まとめ１色あるだけでコーディネートが華やぐ赤は、ともすれば影響力の強い色ともいえる。その強さを有効利用し、装いをいい方向へ転じさせる「赤と相性のいい服とその着方」をひとまとめにしてお届けします。「少量の白」で強さを中和カーディガンのボタンはすべて閉めてクルーネック扱いにしても。つなぎ役に白を使うことで、赤の存在感を引き立てると同時にインパクトをフラットに。ふわふわニッ