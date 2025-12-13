岐阜県白川村で「バックカントリー」をしていた男性2人が行方不明になり、警察は14日朝から捜索を再開する予定です。警察によりますと、13日午後4時過ぎ白川村の野谷荘司山近くで、名古屋市に住む20代の男性から「バックカントリーをしていて道に迷った」と警察に通報がありました。男性は同じ20代の知人の男性と2人でいたとみられ、整備されていない雪山でスキーなどをするバックカントリーをして