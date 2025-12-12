ミルウォーキー・バックス vs ボストン・セルティックス日付：2025年12月12日（金）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 116 - 101 ボストン・セルティックス NBAのミルウォーキー・バックス対ボストン・セルティックスがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォーターはボス