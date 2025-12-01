ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、人気K-POPガールズグループBABYMONSTERとの初コラボ「K-POP グループ BABYMONSTER UT」が2026年2月下旬に発売♡代表曲『BATTER UP』をモチーフにデザインされたTシャツは、ワイドなボックスシルエットやシアー素材を採用し、クルーネックとVネックの2種で登場。世界で挑戦を続ける彼女たちの力強い魅力を日常のスタイルに取り入れられ