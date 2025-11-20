ドジャース・山本由伸投手が、ヤクルトからメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手と会食している様子を米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’Ｂａｓｅｂａｌｌ」、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」の公式Ｘが伝えた。「Ｔａｌｋｉｎ’Ｂａｓｅｂａｌｌ」のＸでは「ドジャースの山本由伸と、日本のトップＦＡ選手である村上宗隆が一緒に夕食を取った」と写真付きで投稿。二人は今年３月にドジャースが来日した際