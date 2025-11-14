意図的にボール球を投げるなど野球賭博に不正に関与したとして通信詐欺などの罪で起訴されたガーディアンズのエマニュエル・クラセ投手（27）が13日（日本時間14日）、ニューヨーク・ブルックリン連邦裁判所で共謀罪と通信詐欺罪で罪状認否を受け、60万ドル（約9274万円）の保釈金で保釈された。AP通信など複数の米メディアが報じた。クラセは今月9日（日本時間10日）、同僚のルイス・オルティス投手（26）とともに起訴され、1