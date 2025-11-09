11月8日夕方、長岡市内の病院で、正当な理由がないのにも関わらず、女装をして女子更衣室に侵入した疑いで、29歳の男が現行犯逮捕されました。建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男（29）です。男は11月8日午後5時半前、正当な理由がないのにも関わらず、長岡市内の病院の女子更衣室に、女装をして侵入した疑いが持たれています。病院関係者から警察に「女子更衣室から出ていた女装した不審者を確保した」と通報