2024年6月5日に「改正子ども・子育て支援法」が成立し、2026年度から新しく子ども・子育て支援金の徴収が始まることになりました。 「独身税」という言葉で注目されている子ども・子育て支援金制度ですが、中には「自分は関係ないのになぜ取られるのか」と感じている人もいるようです。 本記事では子ども・子育て支援金制度の概要や、未婚・子どもがいない家庭が支払うメリット、具体的にいくら引かれるのかについて解説