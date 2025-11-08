え、これ全部【セリア】で110円ッ！？ 思わず全買いしたくなる♡「おしゃれ巾着」ftn-fashion trend news-

「これ全部110円?」思わず二度見してしまいそうな巾着がセリアで販売中

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • セリアで販売中の「おしゃれ巾着」を紹介しています
  • やわらかい色合いと高見えしそうなデザインでプチプラとは思えない仕上がり
  • うさぎモチーフに癒されるふわもこ巾着や、大人っぽいツイード調素材など
