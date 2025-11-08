イスラエルのネタニヤフ首相/Win McNamee/Getty Images（CNN）トルコは7日、イスラエルのネタニヤフ首相など数十人のイスラエル当局者に対し、ジェノサイド（集団殺害）の容疑で逮捕状を発行した。イスタンブール検察によると、逮捕状は計37人に対して出された。ネタニヤフ氏のほか、イスラエルのカッツ国防相やベングビール国家安全保障相、ザミール軍参謀総長らが対象になっている。検察によると、逮捕状は容疑の内容として、イ