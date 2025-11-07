マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督が、プレミアリーグの10月度月間最優秀監督に選出された。さらに、チームの快進撃を支えたFWブライアン・エンベウモも月間最優秀選手に輝き、ユナイテッドがダブル受賞を達成した。アモリム監督は、就任以来成績不振で解任論まで浮上していたが、この受賞は名誉挽回に繋がる大きなニュースである。アモリム監督は、10月のリーグ戦3試合を全勝で乗り切り、その功績が認められた