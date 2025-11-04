立冬を前に冬支度です。別府公園では4日、害虫から松の木を守る恒例の「こも巻き」が行われました。 【写真を見る】立冬前に冬支度害虫から松の木を守る「こも巻き」別府公園で始まる大分 こも巻きは、冬の間にワラで編んだ「こも」を木に巻きつけ、暖かくなると中に害虫を誘い込む昔ながらの駆除方法です。 4日は、市の職員ら12人が別府公園内のアカマツやクロマツなど約400本の木に、1本ずつ丁寧にこもを巻きつけ、松の木