ソフトバンク・前田悠が大先輩からアドバイスを仰いだ新フォームで来季の飛躍を目指している。今季は7月13日の楽天戦でプロ初勝利を挙げたが、9月末に左肘関節クリーニング術を受けて戦線離脱。手術後に背番号41を受け継いだ千賀（メッツ）にも相談し、負担の少ない投球フォームに取り組んでいる。「（リリースの時に）腕を一直線にして（球を）放せたら肩、肘を使わずに体全体でボールに（力を）伝えられます」。リハビリは