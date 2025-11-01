2025JリーグYBCルヴァンカップを制したサンフレッチェ広島のDF荒木隼人が、勝利の喜びを語った。柏レイソルと対戦した広島は、25分に中野就斗のロングスローに荒木が頭で合わせて先制する。38分に東俊希の直接フリーキックでリードを広げ、前半終了間際には再び中野のロングスローからジャーメイン良が3点目を奪い、3−1で勝利した。大会MVPに選ばれた荒木はトロフィーリフト後、「YAVAYだろ！ぶちYAVAYだろ！」とお馴染み