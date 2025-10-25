この冬、サンリオファン必見の新作が登場しました。イーカムグループより発売される「Hello Kitty バルーントートシリーズ」は、レオパード柄にキティちゃんのデザインが映える大人かわいいトートバッグ♡広めのマチと大容量設計で、通勤通学やマザーズバッグにもぴったり。持つだけで冬のコーデを華やかにしてくれる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです♪