B‐R サーティワン アイスクリームでは、2025年11月1日（土）～11月27日（木）まで「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を開催♡今年はハローキティに加え、双子の妹ハローミミィやお友だちタイニーチャムも登場！スペシャルダブルカップやアップルパイサンデー、フレッシュパック ミニなど、可愛くて美味しいコラボ商品が盛りだくさん。期間限定のキュートなアイス体験をお楽し