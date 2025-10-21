ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 小野田紀美氏が高市内閣で経済安保相に起用の見込み 外国人政策担当… 高市早苗氏が第104代首相に 小野田紀美 高市早苗 時事ニュース 日テレNEWS NNN 小野田紀美氏が高市内閣で経済安保相に起用の見込み 外国人政策担当も兼務 2025年10月21日 14時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市首相は経済安保担当相に小野田紀美氏を起用する意向を固めた 小野田氏は外国人政策担当の閣僚も兼務する 高市首相はすでに片山さつき氏を外相に起用するなどの方針を固めている 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が第104代首相に 記事時間 10/21 16:05 新首相に高市早苗氏 夫・山本拓氏も初の「ファーストジェントルマン」に 記事時間 10/21 15:44 高市早苗氏が新首相に 蓮舫氏「変化を希望に変えるため声を上げ続けます」 記事時間 10/21 15:30 国土交通相に金子恭之氏を起用へ 自民党からの起用は16年ぶり おすすめ記事 「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声 2025年10月20日 16時5分 徳島大大学院で男性遺体 口と鼻出血、身元捜査 2025年10月20日 18時32分 「よくぞ言った」ゆうちゃみ、選挙特番での“酷評”を覆す立憲・野田代表へのド直球質問が話題 2025年10月18日 18時0分 【速報】JR山手線大塚駅で“催涙スプレー” 優先席巡るトラブルか 女を現行犯逮捕−警視庁 2025年10月20日 20時58分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分