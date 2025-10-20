１９日のＮＨＫ大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第４０話「尽きせぬは欲の泉」が放送された。滝沢瑣吉（津田健次郎）や勝川春朗（くっきー！）ら新たな登場人物たちが続々と現れる中で、どこいた状態となったのがコウメ太夫。普段は白塗りのため、素顔で紛れられるとまったく分からず、超難問となった。正体は、蔦重たちが美人詣で立ち寄った茶屋・難波屋の主人。セリフもあったとはいえ、出演シーンはわずかで