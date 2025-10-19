映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の世界観をキャンディとグミで楽しめるPAPABUBBLEの限定商品が登場！10月21日（火）から全国店舗で販売されるこのコラボシリーズでは、タイムトラベルの感覚を味わえる「キャンディA」「キャンディB」や、炎の軌跡を再現した「バブレッツ」など、ファンにはたまらないアイテムが勢ぞろい。さらに、税込3,000円以上でオリジナルステッカーがもらえるキャンペー