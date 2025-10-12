東京発の人気スイーツブランド『N.Y.C.SAND』から、この秋限定の新作が登場します。今回発売されるのは、さつま芋の香ばしさとキャラメルのとろける甘みが重なり合う「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」。さらに、8月発売の新商品「N.Y.キャラメルブリック」や定番の「N.Y.キャラメルサンド」もラインナップ。秋のギフトや自分へのご褒美にもぴったりな詰合せも登場し、季節限定の味覚を贅沢に楽しめます♡