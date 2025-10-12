N.Y.C.SANDの期間限定「スイートポテトキャラメルサンド」が登場♡秋だけの贅沢な味わい

東京発の人気スイーツブランド『N.Y.C.SAND』から、この秋限定の新作が登場します。今回発売されるのは、さつま芋の香ばしさとキャラメルのとろける甘みが重なり合う「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」。さらに、8月発売の新商品「N.Y.キャラメルブリック」や定番の「N.Y.キャラメルサンド」もラインナップ。秋のギフトや自分へのご褒美にもぴったりな詰合せも登場し、季節限定の味覚を贅沢に楽しめます♡

新登場の「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」（8個入 税込2,160円）は、さつま芋パウダーとペーストをバターと生クリームで炊き上げた、とろけるキャラメルが主役。

ミルクチョコレートで包み込み、香ばしいさつま芋バタークッキーでサンドしました。秋ならではの深いコクと甘さが広がり、一口ごとに贅沢な余韻を楽しめます。期間限定ならではの味わいをぜひ体験してみて♪

秋限定♡赤福の「五十鈴茶屋」が松坂屋名古屋店に登場！期間限定の栗スイーツが勢ぞろい

定番も新作も楽しめるラインナップ

8月発売の「N.Y.キャラメルブリック」（5個入 税込1,188円）は、バター・生クリーム・蜂蜜を使った濃厚キャラメルヌガーにローストアーモンドを混ぜ、ミルクチョコレートでコーティング。

カカオニブとブラッククランチで大人の苦味をプラスしています。

さらに、東京土産の定番「N.Y.キャラメルサンド」（4個入 税込756円／8個入 税込1,512円／12個入 税込2,268円／20個入 税込3,780円）や、香ばしいアーモンドを使用した「N.Y.スカッチサンド」（5個入 税込1,620円）も登場。

サクサク食感と上品な甘さが魅力です。

秋の贈り物にぴったりなギフトボックス

「N.Y.C.S.ギフトボックス」（18個入 税込4,212円）は、定番と期間限定を両方楽しめる特別な詰合せ。

内容は「N.Y.キャラメルサンド」8個、「N.Y.スカッチサンド」3個、「N.Y.キャラメルブリック」4個、「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」3個の計18個。

秋の味覚を贅沢に詰め込んだギフトは、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

秋だけの特別なN.Y.C.SANDを堪能して♡

この秋、『N.Y.C.SAND』から登場する期間限定フレーバー「N.Y.スイートポテトキャラメルサンド」は、季節の移ろいを感じさせる上品な味わい。

定番のキャラメルシリーズとの詰合せギフトも充実し、贈る人にも贈られる人にも笑顔を届けてくれます。ひと口で心まで満たされる、秋限定のスイーツをぜひ味わってみてください。