愛媛県今治市のタオル美術館で、PEANUTSコミック誕生75周年を記念した特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」が2025年10月4日に開幕した。【写真】全長26メートルの巨大タオルアートとふわふわスヌーピーを見る愛媛・タオル美術館でPEANUTS75周年記念展が開幕！約80点におよぶ展示、四国最大級のスヌーピーのグッズ売り場も展示は3つのチャプターで構成され、圧巻の全長26メートルタオルアート、ふわ