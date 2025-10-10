全長26メートルのスヌーピーのタオルアート出現！愛媛・タオル美術館でPEANUTS75周年記念展が開幕、ふわふわスヌーピーとハグ体験も
愛媛県今治市のタオル美術館で、PEANUTSコミック誕生75周年を記念した特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」が2025年10月4日に開幕した。
【写真】全長26メートルの巨大タオルアートとふわふわスヌーピーを見る
展示は3つのチャプターで構成され、圧巻の全長26メートルタオルアート、ふわふわのスヌーピーとハグできる体験型展示など、タオルでしか表現できない“ふわふわ”で“あたたかい”スヌーピーの世界が広がっている。
■CHAPTER1：全長26メートルの巨大タオルアートが圧巻！
「なにげない日々をつむぐこと。そして大切な人を抱きしめること」--PEANUTSの中で75年間描かれ続けてきたこのテーマを、暮らしに身近なタオルで表現したCHAPTER1。
会場では、メインアートをイメージしたピーナッツ・ギャングがお出迎え。中でも、自然豊かな今治とタオル美術館を背景にした全長26メートルのタオルアートが圧巻の存在感を放つ。
コミックに登場する心温まるハグシーンをまとめた立体展示や、約3000本の糸巻きで作られたスヌーピーアートなど、織のさまざまな手法でダイナミックに表現された作品の数々で、日常の中にある小さな“しあわせ”の大切さを再発見してみよう。さらに、ギャングにまつわるクイズなど、家族や友人と一緒に楽しめる企画も用意されている。
■CHAPTER2：PEANUTSのキャラクターが勢ぞろい！タオルで表現された個性豊かな仲間たち
個性豊かなピーナッツ・ギャングたちは、コミックの魅力のひとつ。ここではスヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめ、PEANUTS ALL STARSが大集合！
タオル生地で一人ひとり丁寧に表現された仲間たちは、色とりどりの糸巻きに囲まれながら展示され、まるでタオル工場の中にいるような雰囲気。誰かと似ているキャラクターを見つけたり、新たなお気に入りを発見したり、それぞれの個性と出会える特別な空間となっている。
■CHAPTER3：フワフワなスヌーピーとハグ！思い出を持ち帰る体験エリア
PEANUTSの魅力やたくさんの仲間たちとの出会いを満喫した後は、大切な思い出を持ち帰るための体験型エリアへ。
このCHAPTERの最大の目玉となるのが、フワフワなスヌーピーとハグできる特別な柱。本物のスヌーピーの温もりを感じられるような、夢のようなひとときに。さらに、タオルに投影されるピーナッツ・ギャング紹介ムービーでは、キャラクターたちの新たな一面を発見できるかも。フィナーレは、タオル美術館でしか撮影できない特別なフォトスポットで、大切な思い出を持ち帰ろう。
■ 四国最大級！約800点以上のPEANUTSグッズが大集合
展示と併せて注目したいのが、四国エリア最大級となるPEANUTSグッズ売り場。イベント限定グッズをはじめ、約800点以上のアイテムが勢ぞろいしている。
特に注目は、イベント限定デザインのオリジナルグッズ。メインビジュアルを使用した「アクリルキーホルダー」(935円)や「Tシャツ」(3960円)、「ランチ皿」(1870円)、「マグカップ」(1320円)など、かわいくて日常で使えるアイテムが大充実。「ミニハンカチ」(990円〜)やバスタオル・フェイスタオル各種、人気の高いタオル製品も取りそろえる。
※一部商品は後日販売開始予定、詳細はタオル美術館公式サイトにて発表予定
■11月からは45万球のイルミネーション＆プロジェクションマッピング！
■イルミネーション「SNOOPY Happiness Night」
2025年11月1日(土)からは、過去最大規模となる45万球のイルミネーション「SNOOPY Happiness Night」がスタート。恒例の長さ約300メートルの光のトンネルや高さ約16メートルのブルーツリーに加え、今年初公開となる来島海峡大橋を模したイルミネーションにもスヌーピーと仲間たちのデザインが施される。初日はオープニングセレモニーを開催、ヨーロピアンガーデンへの入場は無料で楽しめる。
■3Dプロジェクションマッピング
同期間中、展示テーマをイメージした2本立てのプロジェクションマッピングも実施。1本目の「Hug Your Happiness♡」では、今治の豊かな風景とガーデンで楽しむピーナッツ・ギャングを描き、企画展内のロングタオルとリンクさせた特別な演出に。2本目の「HUGS WITH FRIENDS!」では、スヌーピーと仲間たちの表情豊かなさまざまなアートが登場する。入場料は大人1000円、中高生800円、小学生600円(展示入場料とは別途必要)。
タオル産地・今治ならではの、やわらかくあたたかなスヌーピーの世界。タオルアートを通して日常の中にある小さなしあわせを体感できる展覧会に、ぜひ足を運んでみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
