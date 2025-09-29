29日、伊東市の田久保真紀市長は会見にて、以下のように市長の就任時に学歴証明書などの提出を義務付ける新たな要領を制定すると発表した。【映像】田久保市長が「えー」とのけぞった瞬間「伊東市長就任時提出書類等に関する要領の制定について報告する。伊東市長就任時、経歴等の情報を取得する場合の事務手続きについて整理し、適正に整理がなされることを目的としたものだ。履歴書、公表用経歴書、住民票、運転免許証または個