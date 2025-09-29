シュークリーム専門店のビアードパパは、2025年10月1日から「焼きチーズケーキシュー」とゴディバ ジャパンとのコラボ商品「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」を販売します。新作のショコラシューとチーズケーキシューどっちにする？秋だけの期間限定で、贅沢な2つの商品が登場します。・GODIVA ショコラ ラングドシャシューなめらかなショコラクリームとサクッと香ばしいラングドシャ生地が絶妙にマッチした、ショコラ好きに