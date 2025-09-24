とかすだけでうるツヤ髪に！大人気ヘアブラシから新商品が登場髪を引っ張らずにスルッと通る、独自の2段構造ブラシ「タングルティーザー」2025年の夏も、強い日差しと蒸し暑さに振り回されたという方は多いのではないでしょうか。肌への日焼け対策はしていても、つい後回しにしてしまいがちなのが「髪と頭皮」のケア。気づけば髪はパサつき、頭皮に違和感が…。それは、知らず知らずのうちに受けた紫外線ダメージのサインかもしれ