とかすだけでうるツヤ髪に！大人気ヘアブラシのミニサイズから新カラー登場
髪を引っ張らずにスルッと通る、独自の2段構造ブラシ「タングルティーザー」
2025年の夏も、強い日差しと蒸し暑さに振り回されたという方は多いのではないでしょうか。肌への日焼け対策はしていても、つい後回しにしてしまいがちなのが「髪と頭皮」のケア。気づけば髪はパサつき、頭皮に違和感が…。それは、知らず知らずのうちに受けた紫外線ダメージのサインかもしれません。
そんな時に取り入れたいのが、イギリス生まれのヘアケアブラシ「タングルティーザー」を使った“アフターヘアケア”。髪と心をととのえる、心地よいルーティンをご紹介します。
■タングルティーザーとは？
「タングルティーザー」は、イギリスで生まれたヘアケアブラシ。髪に無理な負荷をかけることなく、まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐしてくれます。特許(日本・UK)を取得した長短2段構造のブラシには、米国デュポン社が開発した特殊素材を使用。髪の摩擦や負担を抑えながら、サラサラでつややかな仕上がりへと導きます。
細くて絡まりやすい髪や、ダメージを受けた毛先、濡れた状態の髪にもやさしくフィット。年齢や髪質を問わず、幅広い方に支持されています。
■夏のダメージに。今日からできるアフターヘアケア
■シャンプー前に、やさしいブラッシングを
紫外線を浴びた髪は、通常より絡まりやすくなっています。その状態でいきなりシャンプーすると、摩擦によるダメージがさらに深刻に。まずは毛先からやさしくブラッシングしてもつれを解きほぐしましょう。髪についたホコリや汚れも浮かせてくれるため、シャンプーの泡立ちもよくなります。
■トリートメントを「塗る＋なじませる」で、より深く浸透
髪の潤いを保つには、潤い成分を多く含んだトリートメント(インバス・アウトバス)で適度な油分と水分を補給することが大切。塗布したあとにブラシでなじませると、成分が髪1本1本に行き渡りやすく、手ぐしでは届きにくい部分までしっかり潤いをチャージできます。
■冷風仕上げで、自然なツヤ髪へ
お風呂上がり、濡れた髪はとてもデリケートな状態。タオルで水気を取り、濡れ髪用ブラシで毛流れを整えてからドライヤーを。絡まりが解け、毛先に水分が移動するため、ドライヤー時間の短縮にもつながります。
8〜9割ほど乾いたところで冷風に切り替えると、キューティクルが引き締まり、ナチュラルなツヤが生まれます。最後に根元から毛先に向かってブラッシングすることで、キューティクルが整い、自然なツヤのある髪に仕上がります。
■毎日のケアに彩りを添える、新色ミニブラシ
ミニマルなデザインと使いやすさで人気の「ザ・アルティメットディタングラー」ミニサイズに、季節を彩る新しい2色が登場。フックに掛けておける実用性はそのままに、気分まで明るくなるようなカラーリングが魅力です。2025年9月11日より販売されています。
フック穴付きのミニサイズは、お風呂場や洗面所に引っ掛けておける便利な設計。ポーチにもすっぽり収まるので、旅行やジムのおともにもぴったりです。
ザ・アルティメットディタングラー ミニ カシスローズ
深みのあるカシスに、やさしいローズピンクを重ねた、フェミニンなニュアンスカラー。
ザ・アルティメットディタングラー ミニ サニースカイ
太陽のきらめきを思わせるビビッドカラー。明るく前向きな気分をまとえる1本です。
価格：各2200円(税込)
■ギフトにも、自分へのご褒美にも
タングルティーザーでは、名前やメッセージなど好きな文字を本体に印字できるサービス(印字サービス料：税込385円)も用意されています。このサービスに人気シリーズ「ザ・アルティメットディタングラー」が仲間入り。自分だけの特別な1本としてはもちろん、大切な人への贈り物にもおすすめです。さりげないカスタマイズで、日々のヘアケアに愛着が生まれます。
忙しい日々のなかでも、ブラシひとつでできるヘアケアがあることは、ちょっとした安心につながります。新しいカラーのタングルティーザーで、心も髪も“うるツヤ”にととのえるケアを、はじめてみませんか？
文＝今田香