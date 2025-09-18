秋篠宮家の長男、悠仁さまの「成年式」が9月6日、行われた。ヤフーニュースで皇室担当コメンテーターを務める、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「メディアの報道やそれに対するコメントからは、世論の風向きが変わりつつあると感じられた」という――。写真＝iStock.com／brize99※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／brize99■悠仁さまの成年式で感じた「これまでと違う印象」今月6日、残暑というには厳しすぎる暑さのなか、