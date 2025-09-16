サイバートラストは続伸している。同社は１６日、日立製作所と連携して日立が提供するオンライン本人確認サービス「ｅＫＹＣ支援サービス」の機能を拡張すると発表しており、好感した買いが入っている。両社はオンライン本人確認におけるＩＣチップの活用で連携。日立は同日から本人確認書類のＩＣチップ読み取りサービスについて、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ傘下の三菱ＵＦＪ銀行へ提供