人気スキンケアシリーズ「ももぷり」から、待望の新作マスクが登場！株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーより、2025年9月9日に発売される「潤いバリアセラムマスク RC」は、レチノール¹とセラミド²を贅沢に配合。高密着のゼリーシートが美容液を肌のすみずみまで届け、ぷりっと弾むようなツヤ肌へ導きます。お手頃価格で本格ケアが叶う注目のアイテムです&