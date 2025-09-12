Appleが2025年9月10日の新製品発表イベントで発表した「iPhone Air」は、厚さがわずか5.64mmという薄型モデルであるのが特徴です。テクノロジーメディアのTom's Guideが、Appleのワールドワイドマーケティング責任者であるグレッグ・ジョズウィアック氏と、ハードウェアエンジニリアリング担当シニアバイスプレジデントであるジョン・ターナス氏へのインタビューで、実際にiPhone Airを曲げられるかに挑戦する一幕がありました。iP