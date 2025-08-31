日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜宮古線を9月に臨時便を運航する。旧盆の帰省需要に高まりに対応し、旧盆最終日「ウークイ」にあたる9月7日に1往復2便を運航する。機材は165席を配置したボーイング737-800型機を使用する。■ダイヤJTA2561沖縄/那覇（12：45）〜宮古（13：35）／9月7日JTA2562宮古（14：15）〜沖縄/那覇（15：10）／9月7日