韓国コスメブランド「エチュード」から、恋する唇を彩る新作リップ『ソフトフィクシングティント』が登場します。生すふれのように軽やかでなめらかな質感が特徴で、塗った瞬間からふわっとした彩りとしっとり感を両立。価格は1,650円（税込）で、2025年10月1日よりQoo10日本公式ストアで先行発売、その後全国のロフトやドラッグストア、オンラインショップで順次展開されます。 ふんわり軽やかな質感と発色 『ソフトフ