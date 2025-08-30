首に巻いたりバッグに付けたり、ヘアアレンジに使ったり……スカーフがあればONもOFFもおしゃれに見えるし、レディ感もぐっとアップ！スカーフが着こなしの主軸の外資系営業OL、茉由のテクニックをぜひ参考にしてみて♡「バブーシュカ」タイプのスカーフを大人女子が取り入れるなら？使ったのはこのスカーフ！出典: 美人百花.comトレンドのバブーシュカはイノセントなホワイトレースが韓国では人気だけれど、大人女子におす