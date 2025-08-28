築地銀だこ×ドジャー・スタジアム♡明太だれ香る新作たこ焼登場

アメリカ・ロサンゼルスでも愛される「築地銀だこ」が、この秋ドジャースとのコラボ第3弾を発表！『スパイシーキャビア～明太だれとすだち～』は、博多明太子と爽やかなすだちを組み合わせた特別な一舟です。国内販売は2025年9月8日からスタート。さらに購入者には、たこ焼無料券が当たるくじ引きキャンペーンも同日開始されます。グルメ好きも野球ファンも見逃せない期間限定の味わいです♪

爽やかに広がる新感覚たこ焼

ドジャースコラボ第3弾『スパイシーキャビア～明太だれとすだち～』は、和風醤油だれと削り節をベースに、2種類のねぎを贅沢にトッピング。

特製の明太だれと白ごまの香ばしさが重なり、仕上げのすだちを絞れば爽やかさが一層引き立ちます。

アメリカではライムを添えた現地仕様で先行販売され、見た目の華やかさとアルコールとの相性も高く評価されています。

パパブブレのハロウィン♡舌が染まる脳みそマシュマロなど限定スイーツ登場

価格・販売店舗・詳細情報

『スパイシーキャビア～明太だれとすだち～』は1舟8個入りで780円。お持ち帰りは842円（税込）、店内飲食は858円（税込）。

国内販売は全国の築地銀だこ（一部店舗を除く）にて2025年9月8日（月）より期間・数量限定で提供されます。なお、ドジャー・スタジアムでは6個入り仕様で展開されています。

キャンペーンでお得に楽しもう♪

同日から開催される「くじ引きキャンペーン」では、対象商品を1舟購入するごとに1回チャレンジ可能。

当たりが出れば「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・8個入り）」が無料で楽しめる券が手に入ります。数量限定のため、早めの参加がおすすめです♡

銀だことドジャースが生む特別な味

築地銀だこが手掛けるドジャースコラボ第3弾は、伝統の明太子と爽やかなすだちを融合させた、日本らしさあふれる一品。

アメリカでも注目を集める「スパイシーキャビア」が、日本の食卓を華やかに彩ります。

無料券が当たる嬉しいキャンペーンも同時開催されるので、ぜひ足を運んで、期間限定の新しい銀だこの味わいを楽しんでみてください。