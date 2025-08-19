ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。今回は2025年8月19日時点で発表されているお得情報をまとめました。まとめ買いで値引きにファミマのキャンペーン【アイスまとめ買いで50円引き】8月19日から25日までの期間、アイスを2個購入すると合計金額から50円引きになります。対象のアイスは、「たべる牧場ミルク」「チョコモナカジャンボ」「エッセルスーパー