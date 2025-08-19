「セブンプレミアム」が今だけ15％引き！中華まんなどのお得クーポンや値引きも...。コンビニ3社のお得企画まとめ《8月19日時点》

ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年8月19日時点で発表されているお得情報をまとめました。

まとめ買いで値引きに

ファミマのキャンペーン

【アイスまとめ買いで50円引き】

8月19日から25日までの期間、アイスを2個購入すると合計金額から50円引きになります。

対象のアイスは、「たべる牧場ミルク」「チョコモナカジャンボ」「エッセルスーパーカップ超バニラ」「サクレレモン」など19品あります。

【ファミチキと飲料まとめ買いで100円引き】

8月19日から9月1日までの期間、対象のホットスナックと飲料をセットで購入すると、合計価格から100円引きになります。

対象のホットスナックは以下の通り。

●ファミチキ（骨なし）

●ファミチキ（レッド）

●スパイシーチキン

●クリスピーチキン（プレーン）

対象の飲料は以下の通り。

●午後の紅茶 おいしい無糖（600ml）

●生茶（600ml）

●生茶 ほうじ煎茶（600ml）

【中華まん30円引き】

8月19日から9月1日までの期間に中華まん（各種）を購入し、ファミペイでギフトコード入力またはQRコード読み取りをすると、次回使える中華まん30円引きファミペイクーポンがもらえます。

クーポンの受け取りは、1日1回限り。クーポン利用期間は8月19日から9月8日までです。

セブンのキャンペーン

【ザバスプロテイン30円引き】

8月14日から8月27日までの期間、対象の「ザバスプロテイン」を1本購入すると、次回使える「ザバスプロテイン」30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ザバス ミルクプロテイン脂肪0 ヨーグルト風味

●ザバス ミルクプロテイン脂肪0 カフェラテ味

●ザバス ホエイプロテイン マスカット風味

●ザバス ミルクプロテイン脂肪0 ココア味

クーポン利用期間は8月14日から9月3日まで。

【リポビタンゼリー30円引き】

8月14日から9月17日までの期間、対象の大正製薬「リポビタンゼリー」を1個購入すると、次回使える「リポビタンゼリー」30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●リポビタンゼリー（180g）

●リポビタンゼリーVC（150g）

クーポン利用期間は8月14日から9月24日まで。

【セブンプレミアム・セブンプレミアムゴールド15％オフ】

8月18日から31日までの期間、対象のセブンプレミアムとセブンプレミアムゴールドの商品が15％オフで購入できます。

対象は以下の通り。

●セブンプレミアム...お惣菜、食パン

●セブンプレミアムゴールド...お惣菜、食パン、冷凍食品、アイスクリーム

【ミンティア半額】

8月18日から31日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のミンティアシリーズを購入するごとに、次回使える「ミンティアブリーズ（クリアプラス マイルドまたはレモンライムドレス）」の半額クーポンがもらえます。

購入対象商品は以下の通り。

●ミンティアブリーズフレッシュピーチ

●ミンティアブリーズフレッシュグレープ

●ミンティアブリーズクリアプラス マイルド

●ミンティアブリーズレモンライムドレス

クーポン利用期間は8月18日から9月7日まで。

【牛乳最大30円引き】

8月19日から9月1日までの期間、対象の牛乳が最大30円引きで購入できます。

値引き対象商品は以下の通り。

●10円引き...おいしい牛乳（200ml）

●15円引き...おいしい牛乳（450ml）

●30円引き...おいしい牛乳（900ml）

ローソンのキャンペーン

【カップヌードルまとめ買いで100円引き】

8月19日から9月1日までの期間、対象のカップヌードルを2個一緒に購入すると、100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル

●カップヌードル シーフードヌードル

●カップヌードル カレー

●カップヌードル 欧風チーズカレー

●カップヌードル チリトマトヌードル

●カップヌードル 担担

【サラダチキンとヨーグルトまとめ買いで30円引き】

8月19日から9月1日までの期間、冷蔵のサラダチキン各種と明治「ブルガリアヨーグルト たっぷりリッチ（さくらんぼ＆白桃／シャインマスカット＆りんご）」を一緒に購入すると、1セットごとに30円引きになります。

練り物スティック、豆腐バー、厚焼玉子バー各種もサラダチキン各種に含まれます。

【レッドブル50円引き】

8月19日から9月1日までの期間、対象のドリンク剤を購入すると、「レッドブル・グリーンエディション」（250ml）50円引きのクーポンがもらえます。

対象のドリンク剤は以下の通り。

●レッドブル・エナジードリンク（250ml）

●レッドブル・シュガーフリー（250ml）

●レッドブル・パープルエディション（250ml）

クーポン利用期間は8月26日から9月8日まで。

コンビニ各社のお得なキャンペーン、気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ