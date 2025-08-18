体の不自由な人などに交付される「駐車禁止除外指定車標章」を悪用し、東京都内の路上で違法駐車をしたとして、元幕内力士の照強が逮捕されました。偽造有印公文書行使の疑いで逮捕されたのは、自称・格闘家で元幕内力士の照強の鈴木翔輝容疑者（30）です。鈴木容疑者は去年7月、東京・墨田区の路上で、自分の車のダッシュボードに偽造された「駐車禁止除外指定車標章」を掲げ、違法に駐車した疑いがもたれています。「駐車禁止除